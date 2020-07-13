‎الرئيسية
أخبار 13 منطقة
المواطن - عسير
إغلاق محلات مخالفة ومصادرة منتجات غير صالحة بالمجاردة
ضمن حملات مكثفة للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية

إغلاق محلات مخالفة ومصادرة منتجات غير صالحة بالمجاردة

2020/07/13
الساعة 4:14 مساءً
- ‎فيالمواطن - عسير, جديد الأخبار, حصاد اليوم
33
0
طباعة
إغلاق محلات مخالفة ومصادرة منتجات غير صالحة بالمجاردة
المواطن - أحمد الشهري - المجاردة

كثفت بلدية محافظة المجاردة جولاتها الرقابية الميدانية والتفتيشية على المنشآت الغذائية والمحال التجارية المختلفة، للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والبلدية وسلامة الأغذية، ضمن حملة غذائكم أمانة، التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية، للتأكد من سلامة المواد الغذائية.

وأسفرت الجولات التفتيشية عن إغلاق عدد من المحلات التجارية المخالفة ومصادرة 9 كيلوات من المواد الغذائية غير الصالحة للاستخدام الآدمي.

وأكدت البلدية أنها مستمرة في تنفيذ الجولات التفتيشية من خلال مراقبي البلدية، بهدف مراقبة عمل المحال المعنية ببيع المواد الغذائية المختلفة للحفاظ على مستويات الصحة العامة.




0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments
جديد الأخبار
تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19
شارك الخبر
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :