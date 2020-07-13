إغلاق محلات مخالفة ومصادرة منتجات غير صالحة بالمجاردة

المواطن - أحمد الشهري - المجاردة

كثفت بلدية محافظة المجاردة جولاتها الرقابية الميدانية والتفتيشية على المنشآت الغذائية والمحال التجارية المختلفة، للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والبلدية وسلامة الأغذية، ضمن حملة غذائكم أمانة، التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية، للتأكد من سلامة المواد الغذائية.

وأسفرت الجولات التفتيشية عن إغلاق عدد من المحلات التجارية المخالفة ومصادرة 9 كيلوات من المواد الغذائية غير الصالحة للاستخدام الآدمي.

وأكدت البلدية أنها مستمرة في تنفيذ الجولات التفتيشية من خلال مراقبي البلدية، بهدف مراقبة عمل المحال المعنية ببيع المواد الغذائية المختلفة للحفاظ على مستويات الصحة العامة.



