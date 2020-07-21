إقبال متوسط على الأغنام في طريف رغم وفرة المعروض

المواطن - الرياض

يشهد سوق الأغنام في محافظة طريف وفرة في العرض ونشاطًا متوسطًا في الشراء مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

ويأتي إقبال المواطنين والمقيمين على شراء الأضاحي تقربًا إلى الله عز وجل واقتداءً بهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم.

ويعمل تجار الماشية ومربوها في السوق على تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، التي أسهمت في تسهيل مهمة الفرق الرقابية التابعة للجهات ذات العلاقة.

63 ألف رأس من الماشية الحية تصل جدة

من جهة أخرى استقبل ميناء جدة الإسلامي 63 ألف رأس من الماشية الحية، التي قدمت على متن 6 سفن من عدة دول مختلفة، بمشاركة مختلف القطاعات الحكومية والخاصة ذات العلاقة، وذلك في إطار تلبية احتياجات المواطنين والمقيمين وحجاج بيت الله الحرام من الأضاحي خلال موسم حج هذا العام.

فحص المحاجر الحيوانية

وجرى تفريغ هذه الماشية الحية في وقت قياسي بعد فحص أطباء المحاجر الحيوانية في وزارة البيئة والمياه والزراعة للتأكد من خلوها من أي أمراض محجرية.

وسخّرت إدارة ميناء جدة الإسلامي جهودها مع الجهات ذات العلاقة لتتناغم مع جهود الدولة لتوفير السلع الاستهلاكية والبضائع المختلفة وسرعة فسحها لضمان تغطيتها لاحتياجات السوق المحلي وفق منظومة متكاملة من الخدمات التشغيلية واللوجستية والبحرية.

ويواصل ميناء جدة الإسلامي -من خلال سلاسل الإمداد المتطورة- أعمال المناولة لمختلف المنتجات على مدار الساعة لضمان وفرة السلع وتدفقها بشكل سلس، مع تطبيق جميع البروتوكولات والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.



