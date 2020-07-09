اختيار معهد إعداد القادة مستشارًا لمشاريع نيوم الرياضية

المواطن - محمد سمعه

بتوجيهات ودعم سمو وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وقع معهد إعداد القادة، اتفاقية شراكة مع شركة نيوم لتفعيل النشاط الرياضي في المنطقة.

وتضمنت الاتفاقية أن يكون المعهد مستشارة للشركة في تنفيذ خططها وتفعيل دور النشاط الرياضي في منطقة نیوم من خلال تأسيس أول فريق رياضي تجاري، والمساهمة بتنظيم البطولات والمسابقات، وإنشاء عدد من المرافق الرياضية، وتأسيس أكاديمية نيوم الرياضية لفئة الناشئين، إضافة إلى المشاركة في المنافسات المحلية والدولية.

هدف المعهد وشركة نيوم

ويسعى المعهد وشركة نيوم إلى تأسيس النشاط الرياضي في المنطقة، وفق أعلى المعايير العالمية بهدف خلق بيئة رياضية متكاملة تعنى بتنمية القدرات الرياضية بمختلف أنواعها لجميع الألعاب الرياضية من أجل المساهمة في صناعة جيل رياضي مميز.

قطاع الرياضة يهدف لجذب الاستثمارات

ويعد قطاع الرياضة أحد القطاعات الستة عشر التي ستشكل الحياة الاقتصادية في نيوم، حيث يسعى القطاع لجذب استثمارات في مجالات رياضية كثيرة وغير مسبوقة على مستوى المنطقة.

وتسعى نيوم إلى أن تكون مركزة عالمية للرياضة، وأن توفر أحدث المرافق وأكثرها تطورًا لاستضافة أهم الرياضيين حول العالم، وإقامة أكبر الفعاليات الرياضية عالمية.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الرياضة يوم 20 يونيو الماضي عن، عودة النشاط الرياضي للصالات والمراكز الرياضية.

وأتى قرار وزارة الرياضة وذلك بعد رفع تعليق النشاط الرياضي بداية من يوم 21 يونيو، بعد أن توقف لمدة أكبر من 3 أشهر نتيجة انتشار فيروس كورونا المُستجد.