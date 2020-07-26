ارتفاع أسعار الأضاحي يشعل أسواق المواشي بجازان

المواطن - علي شيبان - جازان

مع قرب عيد الأضحى المبارك من كل عام تصبح أسعار الأضاحي هاجساً للمواطنين والمقيمين وأصحاب الدخل المحدود والمتوسط.

“المواطن” قامت بجولة ميدانية في سوق العارضة الأسبوعي واستطلعت آراء عدد من المواطنين حول حركة البيع والشراء والأسعار.

– أسعار خيالية:

وقال العم علي حكمي لـ”المواطن“، “إن أسواق المواشي تشهد هذه الأيام إقبالا كبيراً حيث يحرص المواطن على شراء الأضحية قبل قرب عيد الأضحى المبارك ولكن لوحظ ارتفاع أسعار الأضاحي هذا العام ارتفاعاً ملحوظاً حيث وصل سعر الخروف البلدي من 1500- 2000 ريال؛ ما أدى إلى عزوف بعض المواطنين والمقيمين عن الشراء.

– أسباب الارتفاع :

فيما يضيف إبراهيم عريشي قائلاً: إن ارتفاع أسعار الأضاحي هذه السنة يعود إلى عدة أسباب منها جشع التجار وخاصة قبل عيد الأضحى المبارك، وأيضاً بسبب جائحة كورونا حيث إن أغلب المواطنين يحاول الشراء من طرف السوق والابتعاد عن التجمعات؛ ما جعل التجار يحتكرون الأسواق والبيع والشراء بأقصى سرعة أو مغادرة السوق قبل الازدحام.

– أصحاب الدخل المحدود:

فيما بيَّن ماجد خبراني قائلاً: إن المشكلة الكبرى تكمن في أصحاب الدخل المحدود والذين يعتمدون على الضمان الاجتماعي، وأن أغلبهم أنفق الأموال على أغراض أخرى مثل الملابس وغيرها ولم يبقى لديه إلا مبلغ قليل.

فيما طالب المواطنون في منطقة جازان وخاصة أصحاب الدخل المحدود من الجهات المعنية بالتدخل بقدر الإمكان للحد من ارتفاع أسعار الأضاحي المبالغ فيها.



