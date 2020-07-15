استشاري لـ”المواطن”: 90 %؜ من الفيروسات تنتقل عبر المشيمة

المواطن- محمد داوود- جدة

قال خبراء إن حالات انتقال كورونا من المرأة الحامل للجنين نادرة، ويجب ألا تثير قلقًا، وذلك بعد أن أشارت دراسة لإحدى الحالات إلى احتمال انتقال فيروس كورونا المستجد عبر المشيمة.

وتصف الدراسة التي نشرت في دورية نيتشر كوميونيكيشنز حالة في فرنسا عثر فيها على الفيروس المسبب لمرض كوفيد-19 في دم طفل مبتسر لأم تبلغ من العمر 23 عامًا كانت قد تم تشخيص إصابتها بهذا المرض في مارس.

وقال الأطباء في استعراضهم لتفاصيل هذه الحالة إن رصد الفيروس في غشاء المشيمة كما في دم الطفل والأم يشير إلى أن انتقال الفيروس عبر المشيمة محتمل”. لكنهم أضافوا أن من الضروري إجراء مزيد من الدراسات لإثبات ذلك.

المشيمة تنقل الفيروسات

ويعلّق استشاري النساء والولادة الدكتور عبدالكريم نوح، على الدراسة فيقول: بشكل عام جميع الدراسات السابقة في مختلف الفيروسات أثبتت إمكانية انتقال الفيروس من الأم الحامل للجنين عبر المشيمة ونستشهد ذلك في مرض الإيدز، ولكن في فيروس كورونا فإن المشهد مختلف نوعًا ما إذ وجد في بعض حالات الولادة لأمهات مصابات بكورونا عدم انتقال الفيروس وفي حالات أخرى انتقل الفيروس، ولكن من وجهة نظري فإن انتقال الفيروس عبر المشيمة وارد في ٩٠٪؜ من الحالات و١٠٪؜ هي حالات نادرة قد لا يحدث فيها الانتقال.

٤ وظائف للمشيمة

وخلص إلى القول، إن للمشيمة أربع وظائف رئيسة هي: تغذية الجنين، التنفس إذ إن المشيمة تقوم بوظيفة الرئتين فيحصل الجنين بواسطتها على الأوكسجين ويطرح ثاني أكسيد الكربون، وتثبيت الحمل وذلك بفرزها هرمون البروجسترون الذي يساعد على استمرار الحمل بداية من الشهر الرابع، والإخراج حيث تخرج المواد السامة الناتجة عن الأيض عن طريق المشيمة.

تحذير من الهواء الملّوث

حذّرت دراسة بريطانية حديثة، من الهواء الملوث الذي تستنشقه الأمهات الحوامل يمتد آثاره الضارة ليصل إلى الجنين عبر المشيمة.

وأوضح باحثون بجامعة كوين ماري في لندن، أن دراسات سابقة رصدت وجود روابط بين تعرض الأمهات الحوامل لتلوث الهواء والولادة المبكرة، وانخفاض وزن المولود، ووفيات الأطفال، ومشاكل الجهاز التنفسي لدى الأطفال.

وللوصول إلى نتائج الدراسة الجديدة، راقب الفريق نساء حوامل كلهن مقيمات في لندن، وكانت جميع النساء غير مدخنات، وقد ولد كل منهن طفلًا سليمًا.

واستعان الباحثون بمشيمة السيدات بعد الولادة لفحصها، واهتموا بخلايا معينة تسمى “البلاعم المشيمية”، وهي جزء من نظام المناعة في الجسم، يلعب دورًا رئيسًا في حماية الجنين من غزو الجسيمات الضارة، مثل البكتيريا وجسيمات الهواء الملوث في المشيمة.



