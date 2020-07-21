المواطن - مروة نبيل

أعلن الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، اليوم الثلاثاء، عن اعتماد لائحة صندوق دعم الإعلاميين الرياضيين.

صندوق دعم الإعلاميين الرياضيين

وذكر حساب الاتحاد الرسمي: “مجلس إدارة الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي يعتمد لائحة صندوق دعم الإعلاميين الرياضيين التي تتضمن أوجه الدعم والآلية المتبعة لتقديم الطلبات وإجراءات الصرف للمستحقين”.

وأشار الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي إلى أن الصندوق يهدف إلى تقديم الدعم والمساندة للإعلاميين الرياضيين وأسرهم، وتلمس احتياجاتهم؛ تقديرًا ووفاءً لهم.. وإيمانًا بدورهم الكبير في خدمة الإعلام الرياضي منذ بداياته.

وكان مجلس إدارة الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي قد أعلن في اجتماعه الخامس عن بُعد، اعتماد لجنة مكونة من أعضاء المجلس، للإشراف على عمل الصندوق، وتحديد آلياته بجانب السعي إلى الحصول على تمويل الصندوق من هيئات وشخصيات اعتبارية لدعم ميزانية الصندوق.

أوجه وآلية الدعم

وأوضح أن أوجه الدعم ستكون كالتالي؛ المساهمة في سداد مديونيات المعسرين، المساهمة في تكاليف الخدمات الصحية والعلاجية، وتوفير الاحتياجات الأساسية، ويتم ذلك وفق آليات وشروط الاستحقاق المعتمدة من اللجنة.

ولفت إلى أن آلية الدعم ستكون كالتالي؛ تعبئة نموذج طلب الدعم، إرفاق المستندات التي تثبت الاستحقاق أو الإعسار عن سداد المديونية، تقوم لجنة الصندوق بدراسة المستندات والرفع بتوصياتها لمجلس الإدارة، وتتم إجراءات الصرف وفق النظام المحاسبي المتبع في الاتحاد، ويمكن تعبئة النموذج من: هنا

جدير بالذكر أن صندوق دعم الإعلاميين الرياضيين قد بدأ في شهر رمضان الماضي بتقديم الدعم للإعلاميين المتضررين من جائحة فيروس كورونا المستجد ومساعدتهم في قضاء احتياجات العيد.



