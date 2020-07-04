اعتماد 7 أجانب ولاعب مواليد بالدوري موسم 2020- 2021

المواطن - محمد سمعه

اعتمد الاتحاد السعودي لكرة القدم وجود 7 أجانب للنادي المشارك في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بدءًا من الموسم المقبل 2020- 2021.

وذكر الاتحاد السعودي لكرة القدم عبر بيانه في “تويتر” أن عدد الأجانب المشاركين في دوري المحترفين سيكونون 7 لاعبين، مع وجود لاعب مواليد من سنة 1993، أما الدرجة الأولى فسيتواجد بها 4 لاعبين أجانب، ولاعب واحد من المواليد من عام 1995.

أما الدرجة الثانية فسيتواجد لاعبين فقط من الأجانب، إضافة لوجود لاعب واحد من المواليد من عام 1997.

وسيتم تقليص عدد اللاعبين المواليد القُصر في الفئات السنية من 3 لاعبين إلى لاعبين، في كل درجة من درجات الفئات السنية.

وفي حال بلغ اللاعب من المواليد سن الـ18 فيحق لناديه تسجيله كلاعب محترف، أو إبقائه كلاعب هاوٍ على أن يكون تصنيفه في درجة الشباب.

شرط على أندية الدرجة الثالثة:

وفي حال كذلك رغب النادي في قيد لاعب المواليد في الفريق، فيجب أن يكون لاعب كرة محترف، ولا يحق لأندية الدرجة الثالثة، تسجيل اللاعبين المواليد في الفريق الأول.

ويجب أن يكون الحد الأعلى للاعبين السعوديين المحترفين لا يزيد على 6 لاعبين، ويكون الحد الأدنى لجميع اللاعبين المحترفين اثنين فقط، ولا تزيد أجور اللاعبين السعوديين المحترفين على 8 آلاف ريال ولا تقل عن 4 آلاف ريال، وفي حال لم يُحضر النادي لاعبين أجانب ومواليد محترفين، يحق له استبدالهم بلاعبين سعوديين محترفين.

طلب خاص لـ الاتحاد الآسيوي:

وفي وقت سابق، حرص الاتحاد السعودي لكرة القدم على توجيه طلب إلى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالموافقة على استثناء يسمح للأندية السعودية المشاركة آسيويًّا “الهلال، النصر، الأهلي، التعاون” في قيد اللاعبين الجدد المنتقلين إليهم خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتنص الأنظمة في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على تفعيل عقد كل لاعب جديد يلتحق بناديه الجديد قبل 7 أيام، من انطلاق دوري أبطال آسيا وفقًا لـ”الرياضية”.

وتسعى الأندية السعودية الأربعة المشاركة إلى الحصول على إذن من الاتحاد الآسيوي يسمح لها بتسجيل اللاعبين الجدد قبل 72 ساعة من انطلاق المسابقة، وذلك بعد قيامهم بتمديد عقودهم مع أنديتهم الحالية حتى نهاية الموسم الحالي، وذلك بعد أن تم تعليق الموسم الجاري بسبب فيروس كورونا.