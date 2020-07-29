اكتمال استعدادات استقبال الحجاج على صعيد عرفات .. طوق أمني لضبط المخالفين

المواطن - واس

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب اكتمال تنفيذ مهام رجال الأمن لتسهيل وتيسير انتقال حجاج بيت الله الحرام إلى المشاعر المقدسة لقضاء يوم التروية في منى تمهيدا لانتقالهم إلى عرفات فجر اليوم التاسع من ذي الحجة.

كما أوضح اكتمال الاستعدادات لاستقبال الحجاج على صعيد عرفات وأداء شعائر الحج الذي يتم هذا العام وفق إجراءات صحية مشددة تضمن تحقيق التباعد بين الحجاج في مختلف المواقع التي يتواجدون فيها لأداء مناسك الحج.

وذكر المقدم طلال الشلهوب أن عمليات النقل إلى المشاعر المقدسة تتم باستخدام الحافلات وفق تنظيم خاص يحقق جميع الاجراءات والتدابير الاحترازية الصحية للوقاية من فيروس كورونا.

وأكد المقدم الشلهوب أن الجهات الأمنية تفرض طوقا أمنيًا محكما حول المشاعر المقدسة لتنفيذ التعليمات ، التي تقضي بمنع الدخول اليها أو التواجد فيها بدون تصريح من الجهات المختصة وحتى نهاية موسم الحج ، وضبط المخالفين وتطبيق العقوبات المقررة بحقهم.



