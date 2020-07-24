الأحمدي يُحاضر المدربين ضمن برنامج الاتحاد العراقي

المواطن - مروة نبيل

قدم عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم والمحاضر الآسيوي بندر الأحمدي محاضرة عن بُعد للمدربين.

الأحمدي يُحاضر عن بُعد

وجاءت المحاضرة التي قدمها بندر الأحمدي بعنوان “التحليل الفني”، ضمن برنامج الاتحاد العراقي لكرة القدم لتطوير المدربين على مستوى الوطن العربي.

واشتملت المحاضرة على شرح مفصل عن أهمية التحليل الفني في كرة القدم وأنواعه وعناصره والمتطلبات التي يحتاجها المحلل ومدى التطور الكبير الذي يشهده مجال التحليل الفني.

كما اشتملت المحاضرة التي ألقاها الأحمدي دور المحلل الفني في تطوير أداء اللاعبين وتنمية قدراتهم من النواحي الفنية والبدنية والذهنية، وذلك وفقًا لموقع الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وقدم الاتحاد العراقي لكرة القدم، في ختام المحاضرة شكره وتقديره للمحاضر الآسيوي بندر الأحمدي والذي لاقت محاضرته إقبالًا من المدربين العرب والمهتمين بمجال التطوير من مختلف الدول العربية.

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