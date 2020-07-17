الأهلي يحسم مصير أزارو

المواطن - مروة نبيل

حسم النادي الأهلي المصري مصير مهاجمه المغربي وليد أزارو المعار إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق حتى نهاية الموسم الحالي.

الأهلي يتمسك بمهاجمه المغربي

وأكدت إدارة النادي الأهلي تمسكها بعودة أزارو بعد انتهاء فترة إعارته مع الاتفاق، خاصة أن المغربي الدولي مرتبط بعقد يمتد لموسم آخر بخلاف الموسم الحالي.

وأضاف مصدر بالنادي: “الأهلي يتمسك بعودة اللاعب بداية من الموسم المقبل”، مشيرًا إلى أنه سيتم البدء في إجراء مفاوضات معه لتجديد تعاقده.

وتابع خلال تصريحاته لوكالة الأنباء الألمانية “د.ب.أ” قائلًا: “المغربي أزارو مهاجم جيد ويمتلك قدرات فنية وبدنية رائعة ولا نية لدى الأهلي للتخلي عنه”.

شرط أزارو

ووضع أزارو الذي انتهى عقده يوم 30 يونيو الماضي، شرطًا حتى يوافق على تجديد عقده لمدة عام جديد، تسليمه رواتبه الثلاثة كاملة دون خصم نسبة الـ50 % نتيجة توقف النشاط الرياضي، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وانضم وليد أزارو صاحب الـ24 عامًا، إلى صفوف الاتفاق خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية على سبيل الإعارة من النادي الأهلي المصري، وظهر بشكل مميز مع الفريق قبل توقف النشاط الرياضي في مارس الماضي بسبب أزمة كورونا.



