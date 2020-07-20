الأهلي يعاود تدريباته بمشاركة ساريتش

المواطن - مروة نبيل

عاود الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية، بعدما منح الجهاز الفني بقيادة الصربي فلادان ميلويفيتش يوم راحة للاعبين.

ولعب الأهلي مباراة ودية ضد فريق العين، يوم السبت الماضي، على ملعب الأمير محمد العبدالله الفيصل بالنادي، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

تدريبات الأهلي:

وشهد مران النادي الأهلي اليوم مشاركة النجم البوسني ألفيس ساريتش، حيث انطلقت الحصة التدريبية بتمارين الإحماء ثم تدريبات لياقية مكثفة، وأدى اللاعبون مرانًا فنيًّا متكاملًا من خلال تطبيق العديد من الجمل الخططية والفنية.

وقام ميلويفيتش بإجراء مران تنافسي ركز فيه على الاستحواذ تحت ضغط وسرعة نقل الكرة عندما قسم لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى 4 مجموعات في أجزاء مختلفة من أرضية الملعب.

ومن المقرر أن تُقام تدريبات الفريق الأول لكرة القدم الجماعية، يوم غد الثلاثاء، على فترتين صباحية ومسائية، من أجل زيادة المعدل البدني واللياقي للاعبين قبل عودة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مطلع أغسطس المقبل.

الراقي في دوري محمد بن سلمان:

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالراقي المركز الرابع في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 37 نقطة، وبفارق 14 نقطة عن الهلال المتصدر، وذلك قبل 8 جولات على نهاية المسابقة.

وتمكن الراقي من تحقيق الفوز في 11 مباراة والتعادل في 4 لقاءات والخسارة في 7 مواجهات، ونجح في تسجيل 36 هدفًا، واهتزت شباكه 25 مرة خلال الـ22 جولة الماضية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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