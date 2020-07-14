الأهلي يغلق مفاوضات عبدالفتاح عسيري

المواطن - مروة نبيل

أصبحت المفاوضات بين النادي الأهلي ونجم الفريق الأول لكرة القدم، عبدالفتاح عسيري، معقدة للغاية؛ ما يُصعب استمراره مع الراقي خلال الفترة المقبلة.

إغلاق المفاوضات:

وذكر برنامج الحصاد الرياضي المذاع على قناة 24 الرياضية، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “الأهلي يغلق باب المفاوضات مع عبدالفتاح عسيري وبيان مرتقب حول كافة ملابسات التجديد خلال الساعات القادمة”.

وكان الإعلامي طارق النوفل قد أعلن عن تقديم الأهلي عرضًا جديدًا للاعبه عسيري اليوم، كالتالي؛ 8 ملايين ريال رواتب (عامين) و5 ملايين ريال شيك مصدق من الأمير منصور بن مشعل، ليكون الإجمالي 13 مليون ريال.

وشدد عبر حسابه الخاص على “تويتر”، على أن إدارة النادي الأهلي تقدمت بشكوى رسمية ضد أحد الأندية متهمة ذاك النادي بالتفاوض مع عبدالفتاح عسيري خلال الفترة المحرمة، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

عبدالفتاح عسيري:

وسيدخل عسيري، صاحب الـ26 عامًا، الفترة الحرة، الأمر الذي يتيح له التفاوض مع أي نادٍ دون الحصول على موافقة الأهلي، ولكنه لم يحدد وجهته المقبلة حتى الآن، وأشارت تقارير إلى أنه أصبح قريبًا من الانتقال إلى النصر.

وسبق أن اشترط عسيري سداد المستحقات المالية المتأخرة من عقده الأول قبل التوقيع على أي عقد جديد، ولكنه منح الأولوية للبقاء في صفوف النادي الأهلي في حال تلبية طلباته المالية.



