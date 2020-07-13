الأهلي يوضح حقيقة فسخ دجانيني لعقده

المواطن - مروة نبيل

أصدر النادي الأهلي بيانًا رسميًّا، قبل قليل، يوضح من خلاله حقيقة فسخ مهاجم الرأس الأخضر دجانيني تافاريس لعقده مع الفريق الأول لكرة القدم بالراقي.

الأهلي ينفي تأخر الرواتب:

وأكدت إدارة الأهلي، في بيان عبر حساب النادي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أنها قامت بسداد كافة المستحقات المالية الخاصة بالنجم دجانيني خلال الفترة الماضية، ولا صحة على الإطلاق لتراكم رواتب تجيز له فسخ تعاقده.

وأوضحت إدارة النادي الأهلي أن مستحقات دجانيني المتأخرة عبارة عن راتب شهر واحد فقط، مؤكدة أنها ملتزمة وحريصة كل الحرص على سداد كافة رواتب ومستحقات لاعبي الفريق الأول لكرة القدم.

وأشارت إدارة النادي إلى أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية النظامية اللازمة، لحفظ الحقوق التعاقدية مع دجانيني تافاريس وكافة اللاعبين المتعاقدين مع الراقي.

دجانيني يفسخ عقده:

ولفتت “الرياضية” إلى أن نجم الرأس الأخضر فسخ تعاقده مع النادي الأهلي من جانب واحد، بعد الشكوى التي تقدم بها مؤخرًا إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بشأن تأخر حصوله على مستحقاته المالية.

وقال وكيل أعماله، بيدرو كورديرو خلال تصريحاته لـ”الرياضية”: إنهم فسخوا عقد موكله مع النادي الأهلي رسميًّا؛ بسبب مستحقاته المالية المتأخرة، مشددًا على أنهم أبلغوا “فيفا” بفسخ العقد، ويمكن الاطلاع على ذلك عبر الرابط التالي (اضغط هنا).



