صدمة مدوية.. دجانيني يُنهي تعاقده مع الأهلي رسميًّا!

المواطن - مروة نبيل

تلقت جماهير النادي الأهلي صدمة قوية، مساء اليوم الاثنين، بعدما فسخ مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، دجانيني تافاريس تعاقده مع الراقي رسميًّا.

دجانيني يفسخ عقده:

وفسخ نجم الرأس الأخضر، دجانيني تافاريس، تعاقده مع النادي الأهلي من جانب واحد، بعد الشكوى التي تقدم بها مؤخرًا إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بشأن تأخر حصوله على مستحقاته المالية.

وأكد وكيل أعمال دجانيني تافاريس، بيدرو كورديرو خلال تصريحاته لـ”الرياضية”، أنهم فسخوا عقد موكله مع النادي الأهلي رسميًّا؛ بسبب مستحقاته المالية المتأخرة، مشددًا على أنهم أبلغوا “فيفا” بفسخ العقد.

وأضاف وكيل أعمال مهاجم الراقي، أن موكله لا يملك عقدًا خلال الفترة الحالية، ويمكنه التوقيع لأي نادٍ، دون الحصول على موافقة النادي الأهلي.

دجانيني مع الأهلي:

وكان مهاجم الرأس الأخضر قد انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية عام 2018، قادمًا من سانتوس لاجونا المكسيكي في صفقة قُدرت بـ10 ملايين يورو تقريبًا.

وظهر صاحب الـ28 عامًا بمستوى مميز مع النادي الأهلي، وكوّن ثنائيًّا هجوميًّا ناجحًا مع السوري عمر السومة، كما نجح في تسجيل 28 هدفًا وصناعة 8 آخرين في الدوري، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).



