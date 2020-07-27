الأهلي يوقع عقدًا احترافيًّا مع هيثم عسيري لـ4 سنوات

المواطن - مروة نبيل

أنهت إدارة النادي الأهلي، برئاسة عبدالإله مؤمنة، إجراءات التعاقد مع هيثم عسيري ليستمر في صفوفه خلال السنوات المقبلة.

هيثم عسيري:

وأعلن النادي الأهلي عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قبل قليل، عن توقيع هيثم على عقد يمتد لـ4 سنوات قادمة، وتم التوقيع بحضور مدير الاحتراف بالراقي محمد عسيري.

وأشار حساب النادي إلى أن التعاقد مع هيثم يأتي ضمن خطط الإدارة لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والحفاظ على استقراره خلال المرحلة المقبلة.

ولفت إلى أن اللاعب الشاب قدم مستويات مميزة واتسم أداؤه الفني بالثبات خلال المواسم الماضية في قيادة خط هجوم فرق الفئات السنية بالنادي الأهلي، بالإضافة إلى المنتخب السعودي لدرجة الشباب.

الأهلي يُجدد عقد المؤشر:

وكان النادي الأهلي قد أعلن مساء اليوم أيضًا عن تجديد عقد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، ياسر المسيليم ليستمر في صفوفه حتى منافسات عام 2023، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).



