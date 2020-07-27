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ياسر المسيليم أهلاويًّا حتى 2023
جدد تعاقده رسميًّا اليوم

ياسر المسيليم أهلاويًّا حتى 2023

2020/07/27
الساعة 10:34 مساءً
- ‎فيآخر الاخبار
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ياسر المسيليم أهلاويًّا حتى 2023 المسيليم بعد التوقيع
المواطن - مروة نبيل
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1 المسيليم يُجدد عقده:
1.1 المسيليم مع الأهلي:

أعلن النادي الأهلي، قبل قليل، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن تجديد عقد حارس المرمى ياسر المسيليم.

المسيليم يُجدد عقده:

ونشر حساب النادي الأهلي الرسمي صورًا لحارس المرمى ياسر المسيليم أثناء توقيع العقود ليستمر في صفوف الفريق الأول لكرة القدم حتى عام 2023.

 

ياسر المسيليم
المسيليم بعد التوقيع

وكان ينتهي تعاقد ياسر المسيليم مع الأهلي هذا الموسم، وأكدت تقارير صحافية أنه اشترط على الإدارة تسديد مستحقاته المالية المتأخرة قبل تجديد عقده، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

المسيليم مع الأهلي:

وشارك ياسر المسيليم في 14 مباراة مع الأهلي في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، وحافظ على نظافة شباكه مرة واحدة، وقام بـ49 تصديًا ناجحًا، واستقبل 19 هدفًا، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

 

حارس الاهلي ياسر المسيليم
ياسر المسيليم بعد التجديد



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