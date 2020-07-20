الأهلي يُنهي علاقته بـ علي عواجي

المواطن - مروة نبيل

أنهت إدارة النادي الأهلي علاقتها مع نجم الفريق الأول لكرة القدم، علي عواجي، مساء أمس الاثنين، ليبدأ رحلة البحث عن نادٍ جديد خلال الفترة المقبلة.

علي عواجي:

ووقعت إدارة الأهلي مخالصة مالية مع علي عواجي، وذلك بعد 4 أعوام قضاها في صفوف الفريق الأول لكرة القدم، وذلك وفقًا لمصادر “الرياضية”.

وكان النادي الأهلي قد تعاقد في 2016 مع عواجي، صاحب الـ30 عامًا، بعد تألقه لعدة مواسم مع فريقه السابق الوحدة، وشارك في مباريات عديدة مع الراقي في الموسم الأول والثاني، قبل أن يتراجع عدد مشاركاته بعد ذلك.

وسبق أن صرح علي عواجي أن غيابه عن الأهلي خلال الفترة الماضية، جاء برغبة من الأجهزة الفنية المتعاقبة، وكان يتدرب بشكل انفرادي دون أن يخوض أي مباراة؛ نظرًا لابتعاده عن التدريبات الجماعية.

الراقي في دوري محمد بن سلمان:

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالراقي المركز الرابع في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 37 نقطة، وبفارق 14 نقطة عن الهلال المتصدر، وذلك قبل 8 جولات على نهاية المسابقة.

وتمكن الراقي من تحقيق الفوز في 11 مباراة والتعادل في 4 لقاءات والخسارة في 7 مواجهات، ونجح في تسجيل 36 هدفًا، واهتزت شباكه 25 مرة خلال الـ22 جولة الماضية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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