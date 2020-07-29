الإصابة تُصعب مشاركة تاهرات وبقير مع العودة 4 أغسطس

المواطن - مروة نبيل

يخضع ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها، الجزائري مهدي تاهرات والتونسي سعد بقير لفحوصات طبية، اليوم الأربعاء.

تاهرات وبقير يخضعان لفحوصات

وتقرر أن يجري تاهرات وبقير لفحوصات طبية وأشعة اليوم في المستشفى السعودي الألماني، بعد تعرضهما للإصابة خلال مباراة أبها ضد نجران الودية، وذلك وفقًا لـ”الرياضية”.

ويُعاني سعد بقير من كدمة في القدم، فيما يشعر مهدي بآلام في العضلة الضامة، ما يزيد من احتمالية غيابهم عن مباراة أبها ضد الاتحاد في الجولة الـ23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يوم 4 أغسطس المقبل.

وأكد عضو مجلس الإدارة نائب المشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها، عبد الله شويل أن الفحوصات التي ستجرى للاعبين ستوضح مدى قدرتهما على المشاركة، على يعمل أن الجهاز الطبي للفريق على تجهيزهما للعودة سريعًا.

أبها في دوري محمد بن سلمان

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم المركز التاسع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 30 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن الشباب صاحب المركز الثامن، وذلك قبل 8 جولات على نهاية المسابقة.

ونجح الفريق الأبهاوي في تحقيق الفوز 9 مرات وخسر 10 مباريات، وتعادل في 3 مواجهات، وتمكن من تسجيل 32 هدفًا، واهتزت شباكه 39 مرة خلال الـ22 جولة الماضية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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