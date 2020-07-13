الاتحادان السعودي والإسباني يطوران موظفي القطاع الرياضي

المواطن - مروة نبيل

يسعى الاتحاد السعودي لكرة القدم لتطوير موظفي القطاع الرياضي خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع نظيره الإسباني.

الاتحاد السعودي:

ويعقد الاتحاد السعودي لكرة القدم ونظيره الإسباني عددًا من ورش العمل التطويرية لموظفي القطاع الرياضي، ممثلًا في وزارة الرياضة والاتحاد السعودي ورابطة دوري المحترفين والأندية الرياضية.

وتضم ورش العمل التي ستنطلق يوم الخميس المقبل عددًا من المواضيع المتعلقة بالمنتخبات الوطنية، والفئات السنية، والكرة النسائية، والتسويق، والعلاقات الدولية، ويترأسها الأمين العام للاتحاد الإسباني أندريو كامبس، بمشاركة نخبة من المحاضرين الإسبانيين.

ومن أبرز المحاضرين الإسبانيين لورش العمل كل من؛ ميثيل قارثيا كابا، خورخي بيلدا، خوسي فرانثيسكو مولينا، روبين ريبيرا، خورخي موينكيل وجوانا سواريس.

وتأتي ورش العمل التطويرية ضمن اتفاقية الشراكة التي تم توقيعها بين الاتحادين السعودي والإسباني خلال منافسات عام 2019، والتي شهدت عددًا من أوجه التعاون بين الطرفين.

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