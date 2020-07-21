الاتحاد.. رومارينيو يعود وفحص طبي لـ بوني والشمراني

المواطن - مروة نبيل

عاد البرازيلي رومارينيو إلى المشاركة في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد الجماعية، اليوم الثلاثاء، بعد تعافيه من الإصابة.

تدريبات الاتحاد

وشارك رومارينيو بشكل طبيعي في الحصة التدريبية الصباحية لفريق الاتحاد اليوم، فيما واصل مهند الشنقيطي متابعة حالته الصحية رفقة أخصائي العلاج.

وسبق أن أظهرت الفحوصات الطبية التي أجرها رومارينيو والشنقيطي على موضع إصابتهما عن تعرضهما لشد عضلي بسيط، وحاجتهما إلى راحة، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وأجرى ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد حمدان الشمراني وويلفريد بوني فحوصات طبية على موضع إصابتهما، وسيُحدد الجهاز الطبي البرنامج العلاجي على ضوء ذلك.

وعلى الصعيد الميداني، ركز الجهاز الفني بقيادة البرازيلي فابيو كاريلي على تنويع التدريبات بين الجوانب اللياقية والفنية في المران الصباحي خلال المعسكر التحضيري في أبها وسط متابعة إدارية.

الاتحاد في دوري محمد بن سلمان

ويحتل العميد المركز الـ13 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 23 نقطة، وذلك قبل 8 جولات على نهاية المسابقة المحلية هذا الموسم.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في تحقيق الفوز في 6 مباريات وتعادل في 5 مواجهات، وخسر 11 لقاءً، وتمكن من تسجيل 30 هدفًا، واهتزت شباكه بـ33 هدفًا.



