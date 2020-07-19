الاتحاد يوضح تفاصيل إصابة رومارينيو والشنقيطي

المواطن - مروة نبيل

كشف نادي الاتحاد، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، تفاصيل إصابة ثنائي الفريق الأول لكرة القدم، البرازيلي رومارينيو ومهند الشنقيطي.

إصابة رومارينيو والشنقيطي:

وأظهرت الفحوصات الطبية التي أجرها رومارينيو والشنقيطي على موضع إصابتهما عن تعرضهما لشد عضلي بسيط، وسيحتاجان على إثره الحصول على راحة لمدة يومين قبل المشاركة في التدريبات الجماعية مجددًا.

وغاب الثنائي رومارينيو ومهند الشنقيطي عن مباراة الاتحاد ضد القادسية التي أُقيمت، مساء الأحد، ضمن معسكره الإعدادي في أبها، وانتهت المواجهة الودية بهزيمة العميد بنتيجة 2/ 1، ويمكن الاطلاع التالي (اضغط هنا).

الاتحاد في دوري محمد بن سلمان:

ويحتل العميد المركز الـ13 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 23 نقطة، وذلك قبل 8 جولات على نهاية المسابقة المحلية هذا الموسم.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في تحقيق الفوز في 6 مباريات وتعادل في 5 مواجهات، وخسر 11 لقاءً، وتمكن من تسجيل 30 هدفًا، واهتزت شباكه بـ33 هدفًا.



