الاتحاد عن الصفقات: أنباء مغلوطة لتشتيت ذهن اللاعبين

المواطن - مروة نبيل

أصدر نادي الاتحاد بيانًا رسميًا، مساء اليوم الأربعاء، نفى من خلاله التفاوض مع أي صفقة خلال الفترة الحالية، مؤكدًا أن هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة.

الاتحاد ينفي

وذكر النادي في بيانه الرسمي: “تابع المركز الإعلامي ما يتم تناوله في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي من زج باسم الاتحاد في مفاوضات انتقال لاعبين من النادي أو إليه في المرحلة الحالية”.

وتابع البيان الذي نشره حساب نادي الاتحاد الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: “ينفي مجلس الإدارة برئاسة أنمار الحائلي صحة هذه الأنباء جملة وتفصيلًا”.

وجاء في ختام البيان: “ويوضح المركز أن هذه الأخبار المغلوطة بات واضحًا للجميع أن الهدف منها الشوشرة، وتشتيت ذهن اللاعبين في المرحلة المقبلة التي تتطلب التركيز”.

وارتبط اسم الاتحاد خلال الفترة الماضية بالعديد من الصفقات المحلية، ومنهم؛ سلمان المؤشر نجم النادي الأهلي، ولاعب القادسية عبدالمحسن القحطاني، لتدعيم صفوف العميد في الموسم الرياضي المقبل.

تحضيرات الاتحاد

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد معسكرًا في أبها، استعدادًا لعودة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مطلع شهر أغسطس المقبل، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويحتل العميد المركز الـ13 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 23 نقطة، وذلك قبل 8 جولات على نهاية المسابقة المحلية هذا الموسم.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في تحقيق الفوز في 6 مباريات وتعادل في 5 مواجهات، وخسر 11 لقاءً، وتمكن من تسجيل 30 هدفًا، واهتزت شباكه بـ33 هدفًا.



