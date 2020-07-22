الاتحاد.. كاريلي يُركز على الجوانب الفنية

المواطن - مروة نبيل

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد تحضيراته استعدادًا لعودة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مطلع شهر أغسطس المقبل.

تدريبات الاتحاد

وأُقيم تدريب الاتحاد خلال معسكره الإعدادي المقام حاليًّا في أبها على فترتين صباحية ومسائية، خصصها المدير الفني البرازيلي فابيو كاريلي بالكامل للجوانب الفنية.

وأظهرت الفحوصات الطبية التي خضع لها الإيفواري ويلفريد بوني حاجته إلى برنامج علاجي وتأهيلي لمدة أسبوعين قبل العودة للمشاركة في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد الجماعية.

وسيجري النجم حمدان الشمراني مزيد من الفحوصات قبل تحديد التشخيص النهائي للإصابة التي تعرض لها وأبعدته عن تدريبات الاتحاد اليومين الماضيين، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الاتحاد في دوري محمد بن سلمان:

ويحتل العميد المركز الـ13 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 23 نقطة، وذلك قبل 8 جولات على نهاية المسابقة المحلية هذا الموسم.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في تحقيق الفوز في 6 مباريات وتعادل في 5 مواجهات، وخسر 11 لقاءً، وتمكن من تسجيل 30 هدفًا، واهتزت شباكه بـ33 هدفًا.



