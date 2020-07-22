الاتحاد يخسر بوني أسبوعين وفحوصات تحسم مصير الشمراني

المواطن - مروة نبيل

كشف نادي الاتحادـ عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مساء اليوم الأربعاء، تفاصيل الإصابة التي تعرض لها الإيفواري ويلفريد بوني وحمدان الشمراني.

بوني والشمراني:

وكان الثنائي بوني والشمراني قد غابا عن تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد خلال اليومين الماضيين، بعد تعرضهما لإصابة وخضوعهما لفحوصات طبية، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وأظهرت الفحوصات الطبية التي خضع لها ويلفريد بوني حاجته إلى برنامج علاجي وتأهيلي لمدة أسبوعين قبل العودة للمشاركة في التدريبات، فيما سيجري حمدان الشمراني لمزيد من الفحوصات قبل تحديد التشخيص النهائي.

الاتحاد في دوري محمد بن سلمان:

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد معسكرًا إعداديًّا في أبها، تمهيدًا لعودة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مطلع شهر أغسطس المقبل، ويطمح لتحسين نتائجه ومصالحة الجماهير.

ويحتل العميد المركز الـ13 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 23 نقطة، وذلك قبل 8 جولات على نهاية المسابقة المحلية هذا الموسم.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في تحقيق الفوز في 6 مباريات وتعادل في 5 مواجهات، وخسر 11 لقاءً، وتمكن من تسجيل 30 هدفًا، واهتزت شباكه بـ33 هدفًا.



