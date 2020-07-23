الاتحاد يختبر جاهزيته ضد ضمك وديًا

المواطن - مروة نبيل

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد نظيره ضمك، مساء يوم غد الجمعة، ضمن معسكره الإعدادي المقام حاليًا في أبها.

الاتحاد ضد ضمك

وتُعد مباراة الاتحاد ضد ضمك هي الودية الثالثة التي يخوضها العميد استعدادًا لعودة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مطلع شهر أغسطس المقبل.

ولعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ضد نجران وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، وخسر أمام القادسية بهدفين مقابل هدف، ويطمح للظهور بشكل أفضل خلال مواجهة ضمك.

ومن المتوقع أن يدفع المدرب البرازيلي فابيو كاريلي بالتشكيلة الأساسية التي سيعتمد عليها خلال الفترة المقبلة خلال مباراة الاتحاد ضد ضمك الودية، لضمان تجهيز اللاعبين وتجربة خططه الفنية.

وستشهد مباراة الاتحاد ضد ضمك الودية غياب المهاجم الإيفواري ويلفريد بوني الذي تأكد غيابه لفترة، بسبب تعرضه لإصابة مؤخرًا، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الاتحاد في دوري محمد بن سلمان

ويحتل العميد المركز الـ13 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 23 نقطة، وذلك قبل 8 جولات على نهاية المسابقة المحلية هذا الموسم.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في تحقيق الفوز في 6 مباريات وتعادل في 5 مواجهات، وخسر 11 لقاءً، وتمكن من تسجيل 30 هدفًا، واهتزت شباكه بـ33 هدفًا.



