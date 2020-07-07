الاتحاد يستعد بتدريبات لياقية ومناورة كروية

المواطن - مروة نبيل

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، بقيادة المدرب البرازيلي فابيو كاريلي، تحضيراته على فترتين تدريبيتين في معسكره الإعدادي المقام في أبها.

تدريبات الاتحاد:

وقسم الجهاز الفني لاعبي الاتحاد إلى مجموعتين في الفترة الصباحية، حيث توجهت المجموعة الأولى لإجراء الفحوصات الطبية الشاملة، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وأدت المجموعة الثانية من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد تدريبات لياقية في الصالة التابعة لمقر إقامة العميد في معسكره استعدادًا لعودة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مطلع أغسطس المقبل.

واشتمل مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المسائي على العديد من الجوانب اللياقية والفنية، قبل أن تُختتم الحصة التدريبية بمناورة كروية شهدت مشاركة جميع اللاعبين.

العميد في دوري محمد بن سلمان:

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالعميد المركز الـ13 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 23 نقطة، وذلك قبل 8 جولات على نهاية المسابقة المحلية هذا الموسم.

ونجح الاتحاد في تحقيق الفوز في 6 مباريات وتعادل في 5 مواجهات، وخسر 11 لقاءً، وتمكن من تسجيل 30 هدفًا، واهتزت شباكه بـ33 هدفًا، ويطمح في أن يتحسن أداؤه بعد استئناف النشاط الرياضي.