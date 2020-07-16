الاتحاد ينفي منح ترخيص لأي جهة لاستخدام علامته التجارية

المواطن - مروة نبيل

أصدر نادي الاتحاد بيانًا رسميًا، مساء اليوم الخميس، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، نفى من خلاله منح أي ترخيص لأي جهة لاستخدام علامته التجارية.

الاتحاد يتوعد

وجاء في البيان: “انطلاقًا من حرصنا على حفظ الحقوق الفكرية للعلامة التجارية، المسجلة رسميًا تحت ملكية النادي، فإننا نوضح للجميع أننا لم نمنح أي ترخيص لأي شركة أو جهة لاستخدام العلامة التجارية للنادي، بعد أن كان ممنوحًا لشركة اتحادات أبيان المحدودة ” S-Team” والتي قرر النادي مؤخرًا سحب الترخيص منها”.

وتابع: “كما نوضح للعموم بأن النادي، يتابع في الفترة الحالية متاجر أرضية وإلكترونية تستغل شعار الاتحاد وعلامته التجارية دون ترخيص، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية ضدها لحفظ حقوق النادي”.

وأضاف: “لقد تم مؤخرًا إغلاق أحد المتاجر الإلكترونية وذلك عبر ممثلنا القانوني، واتخاذ تعهد كتابي منه بعدم بيع منتجات النادي دون ترخيص، كما أنه تم التواصل مع الهيئة السعودية للملكية الفكرية والرفع بأسماء الحسابات الإلكترونية التي تستغل حقوق النادي عبر وسائل التواصل الاجتماعي دون إذن كتابي لاتخاذ الإجراءات اللازمة”.

واختتم نادي الاتحاد بيانه قائلًا: “لذلك نأمل من الجميع مراعاة ذلك، والتقيد بالأنظمة والقوانين التي تحفظ حقوق الجميع”.

مواضيع ذات صلة

دوري محمد بن سلمان.. الاتحاد يطلب خوض 4 لقاءات بملعبه



