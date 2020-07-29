الاتحاد يوقع عقد شراكة مع تميم الرياضية

المواطن - مروة نبيل

وقع نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، مساء اليوم الثلاثاء، عقد شراكة مع شركة تميم الرياضية، لتتولى مهمة تصنيع وتسويق الملابس الرياضية والإكسسوارات الخاصة بالعميد.

شراكة الاتحاد وتميم الرياضية:

وأشار حساب النادي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن الرئيس التنفيذي، إبراهيم بخيت والمدير العام لشركة تميم الرياضية فراس خالد العمودي وقعا عقد الشراكة اليوم بحضور الحائلي.

الحائلي يُشيد بشركة تميم:

وبناء على العقد الجديد سوف تقوم شركة تميم بتصميم أطقم الملابس الرياضية وفقًا للهوية التاريخية للنادي، والتي تعد من أبرز السمات التي تميز العميد، حيت حافظ على هذه الروح الفريدة في ملابسه الرياضية منذ تأسيسه.

وأكد الحائلي أن توقيع عقد تصنيع وتسويق الملابس الرياضية يأتي امتدادًا للخطوات التي يسير عليها النادي البناء بيئة استثمارية جاذبة تحقق للنادي الاستفادة القصوى من الفرص الاستثمارية المتنوعة.

وتابع: “يتم العمل حاليًّا على إبراز هذه الفرص وتسويقها بشكل منظم وسليم يحقق للرعاة الفائدة التي ينشدونها من ناد كبير وجماهيري بحجم نادينا، وهناك عمل كبير يتم في هذا الاتجاه من إدارة الاستثمار والتسويق بقيادة عضو المجلس لؤي غلاييني”.

وأشاد رئيس النادي بشركة تميم الرياضية، لكونها من الشركات الوطنية الرائدة في هذا المجال، والتي ارتبطت بنادي الاتحاد السنوات طويلة، انطلاقًا من مؤسسها الراحل خالد عثمان العمودي، والذي كان أحد منسوبي النادي كعضو مجلس إدارة وعضو شرف ولاعب في فريق كرة الطائرة، وكان للشركة ارتباط مشابه لما نشهده اليوم في فترة الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي.

وتمنى أنمار الحائلي في ختام تصريحاته أن تنال الملابس الرياضية الجديدة إعجاب الجماهير الاتحادية، وأن تحقق الانتشار المميز الذي يحقق الفائدة المرجوة لكافة الأطراف.

العمودي سعيد بالشراكة:

ومن جانبه، أبدى العمودي سعادته وتجدد التعاون بين نادي الاتحاد والشركة، خصوصًا في ظل النقلة النوعية التي قامت بها شركة تصميم الرياضية التطوير بيئة الأعمال داخلها، معربًا عن شكره للجنة الاستثمار والتسويق في النادي على العمل القائم لرفع مداخيل النادي، مؤكدا بأن الشركة سوف تبذل قصارى جهدها لتقدم الشيء الذي يليق بكيان كبير مثل نادي الاتحاد وجماهيره العظيمة.

ولفت إلى أن فريق التصاميم في الشركة بدأ فعليًّا العمل مع المسؤولين في إدارة الاستثمار والتسويق بالنادي لتقديم أفضل النماذج الممكنة لأطقم النادي، والتي سوف تحافظ على الثوابت التاريخية لأطقم نادي الاتحاد، والتي تسمى لأن تدمج مع أفضل خطوط التصميم المصرية والتقنية لتواكب الفرق العالمية.

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