الاتحاد يُطبق اللائحة على فهد المولد

المواطن - مروة نبيل

أكد المتحدث الرسمي باسم نادي الاتحاد، أحمد صادق دياب، أنه سيتم تطبيق اللائحة الداخلية على نجم الفريق الأول لكرة القدم، فهد المولد، بعدما غادر معسكر أبها دون الحصول على إذن مسبق.

معاقبة المولد:

وقال دياب: “فهد المولد ابن نادي الاتحاد ونعتز به، وعودته هو الوضع الطبيعي وكونه اعتذر فهذا أمر جيد؛ لأنه أخطأ وستطبق عليه اللائحة الداخلية، ولكن لن نعلن العقوبة؛ لأن هذا موضوع داخلي بين اللاعب والنادي”.

وبشأن إمكانية التوصل لاتفاق مع فهد المولد حول المبالغ التي يطالب بها، علق خلال تصريحاته لإذاعة “يو إف إم”، قائلًا: “لم نقل إن هذه المبالغ مسددة لأن هناك جهة أخرى ونحن سنقف مع لاعبنا وإذا كان له حق سيأخذه”.

أزمة المولد ونادي الاتحاد:

وكان فهد المولد قد غادر معسكر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المقام في أبها دون الحصول على إذن مسبق، وأشارت تقارير صحافية محلية إلى أنه يُطالب بـ12 مليونًا و800 ألف ريال.

وأصدرت إدارة نادي الاتحاد بيانًا رسميًّا بعد مغادرة فهد المولد لمعسكر الفريق في أبها، أوضحت من خلاله وجهة نظرها في الأزمة، وعلق اللاعب عبر “سناب شات”، مؤكدًا أنه سيكشف التفاصيل بعد ذلك.

وكشف فهد المولد، في سلسلة تغريدات عبر حسابه الخاص على “تويتر”، سبب أزمته مع الاتحاد، مؤكدًا أن لديه مستحقات في العقد الرسمي، وأنه يرفض تقديم شكوى ضد العميد، قبل أن يُقدم اعتذاره ويعود إلى المعسكر مجددًا، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).



