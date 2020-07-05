الاتفاق يبدأ الاستعداد بمواجهة الباطن وديًّا

المواطن - مروة نبيل

يستهل الاتفاق مبارياته الودية بمواجهة نظيره الباطن وديًّا، استعدادًا لعودة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الرابع من أغسطس المقبل.

استعدادات الاتفاق:

وسيلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق ضد نظيره الباطن، مساء يوم الجمعة المقبل الموافق 10 يوليو، وذلك ضمن البرنامج الإعدادي تحضيرًا لاستئناف الدوري.

وعلى الصعيد الميداني، استأنف الاتفاق تدريباته، مساء يوم الأحدـ على ملعب عبدالله الدبل بالدمام، ليبدأ الأسبوع الثالث من البرنامج الإعدادي لاستكمال الـ8 جولات المتبقية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وشهد التمرين انتظام اللاعبين محمد الكويكبي وخالد البركة بعد عودتهما من الإجازة الاستثنائية، واشتمل تدريب الفريق الأول لكرة القدم على تمارين لياقية ووقائية على عدة محطات.

طبق لاعبو الاتفاق بعد ذلك عددًا من الجمل التكتيكية تحت قيادة المدير الفني خالد العطوي، والتي تتركز على التمرير من لمسة إلى لمستين والتحرك بدون كرة، واختتم المران بمناورة على ثلث الملعب.

الاتفاق في دوري محمد بن سلمان:

وواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريباته الجماعية خلال الأيام الماضية تمهيدًا لعودة النشاط الرياضي بعد توقفه منذ شهر مارس الماضي، بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم المركز العاشر في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 29 نقطة، من 22 مباراة، حيث حقق الفوز في 9 مباريات، وتعادل مرتين، وخسر 11 لقاء.