البكيري يُشيد بدعم جمهور الاتحاد للإدارة

المواطن - مروة نبيل

أثنى الإعلامي محمد البكيري بتوحد جماهير نادي الاتحاد خلف مجلس الإدارة، بعد أزمة رحيل نجم الفريق الأول لكرة القدم، فهد المولد من معسكر أبها دون الحصول على إذن.

وعي جمهور الاتحاد يتزايد

وقال البكيري: “بشبه إجماع.. منذ زمن لم يتوحد صف جمهور الاتحاد خلف موقف إدارة النادي في قضية مع لاعب، كما توحد في قضية فهد المولد المفتعلة دون وجه حق من طرفه في مرحلة صعبة يواجهها الفريق”.

وواصل البكيري إشادته بجماهير الاتحاد عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: “مقدمين العقلانية على العاطفة المستغلة غالبًا من بعض اللاعبين.. في أخذ أكثر من حقهم المعنوي والمالي”.

وأعاد البكيري نشر مقطع فيديو لأحد الجماهير الاتحادية، وهو يقول: “بعد حادثة فهد المولد في معسكر أبها لا أصدق أي لاعب يدعي ولاءه للكيان.. الكيان أكبر من فهد ومن أي لاعب يفكر يتمرد على النادي”.

وعلق على الفيديو قائلًا: “وعي جمهور الاتحاد المتزايد في كسر الصورة النمطية عنه في السنوات الماضية.. كجمهور عاطفي مع اللاعبين على حساب أي موقف له مع النادي.. تحية لهم إحياء شعار الاتحاد أولًا”.

أزمة فهد المولد

وأشارت تقارير صحافية إلى أن سبب أزمة فهد المولد مع الاتحاد مطالبته لإدارة النادي بمبلغ 12 مليونًا و800 ألف ريال، وفق وعود سابقة تلقاها بشكل شفهي، وذلك وفقًا لـ”الرياضية”، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وأصدرت إدارة نادي الاتحاد بيانًا رسميًا بعد مغادرة فهد المولد لمعسكر الفريق في أبها، أوضحت من خلاله وجهة نظرها في الأزمة، وعلق اللاعب عبر “سناب شات”، قائلًا: “الحمد لله على كل حال وما بغيت توصل لهذا الحال لكن دام كذا بوضح الحقيقة من البداية للنهاية، والله يعطي كل إنسان على نيته”.