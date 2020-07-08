البلديات تطلق خدمة حجز موعد إلكتروني بهذه الخطوات

المواطن - الرياض

أطلق وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد بن عبدالله الحقيل خلال اجتماعه بأمناء المناطق والمحافظات اليوم خدمة “حجز موعد إلكتروني” والتي تهدف إلى تمكين المستفيدين من حجز الموعد المناسب لزيارة الأمانة أو البلدية عبر منصة “بلدي” الإلكترونية.

ويسهم ذلك في تسريع إنهاء الخدمات البلدية، حيث تمكن هذه الخدمة المستفيدين من إنهاء معاملاتهم بسهولة ويسر، الأمر الذي يسهم في تحقيق التحول الرقمي في النظام البلدي، ويرضي تطلعات القيادة وسعيها إلى تحسين جودة الحياة بما يواكب رؤية المملكة 2030م.