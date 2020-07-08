‎الرئيسية
جديد الأخبار
البلديات تطلق خدمة حجز موعد إلكتروني بهذه الخطوات
لتمكين المستفيدين من إنهاء معاملاتهم بسهولة ويسر

البلديات تطلق خدمة حجز موعد إلكتروني بهذه الخطوات

2020/07/08
الساعة 6:27 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
100
0
طباعة
البلديات تطلق خدمة حجز موعد إلكتروني بهذه الخطوات
المواطن - الرياض
العناوين الفرعية إخفاء
1 خطوات حجز موعد البلديات
2 عمليات التطوير الشاملة

أطلق وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد بن عبدالله الحقيل خلال اجتماعه بأمناء المناطق والمحافظات اليوم خدمة “حجز موعد إلكتروني” والتي تهدف إلى تمكين المستفيدين من حجز الموعد المناسب لزيارة الأمانة أو البلدية عبر منصة “بلدي” الإلكترونية.

ويسهم ذلك في تسريع إنهاء الخدمات البلدية، حيث تمكن هذه الخدمة المستفيدين من إنهاء معاملاتهم بسهولة ويسر، الأمر الذي يسهم في تحقيق التحول الرقمي في النظام البلدي، ويرضي تطلعات القيادة وسعيها إلى تحسين جودة الحياة بما يواكب رؤية المملكة 2030م.

خطوات حجز موعد البلديات

وأوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية أن خدمة “حجز موعد إلكتروني” تتم عبر خطوات مبسطة وميسرة، تبدأ بدخول المستفيد إلى بوابة النفاذ الوطني الموحد، ومن ثم تسجيل الدخول في “منصة بلدي” واختيار “خدمات بلدي”.
وعبر هذه النافذة يتم اختيار “حجز موعد” ثم يقوم طالب الخدمة بتعبئة نموذج البيانات، ومن ثم اختيار إرسال الطلب، ليحصل المستفيد على الاستجابة بتحديد موعد زيارة الأمانة أو البلدية المعنية.

عمليات التطوير الشاملة

وأضافت أن خدمة حجز موعد إلكتروني، تأتي ضمن عمليات التطوير الشاملة التي تهدف إلى ترقية النظام البلدي وتحقيق جهود الوزارة المستمرة لتحسين جودة الحياة وسعيها للوصول إلى التحول الرقمي الكامل للخدمات البلدية المختلفة.


جديد الأخبار


0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments

تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19
تابعنا على تواصل معنا على
شارك الخبر


"> المزيد من الاخبار المتعلقة :