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التحليل الوبائي للحالات الحرجة والمستجدات الطبية بمؤتمر كورونا .. غدًا
يناقش المؤتمر بروتوكول العزل المنزلي والحجر المنزلي

التحليل الوبائي للحالات الحرجة والمستجدات الطبية بمؤتمر كورونا .. غدًا

2020/07/04
الساعة 11:35 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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التحليل الوبائي للحالات الحرجة والمستجدات الطبية بمؤتمر كورونا .. غدًا
المواطن - الرياض
العناوين الفرعية إخفاء
1 المعدي يروي تجربته مع كورونا.. ويوجه نصيحة للجميع
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يناقش مؤتمر الصحة للكشف عن مستجدات فيروس كورونا، غدًا الأحد، العديد من الموضوعات والقضايا المهمة.

ويتحدث خلال المؤتمر الذي ينطلق يوم غدٍ الأحد الموافق 14 ذي القعدة 1441 عند الساعة 3:35 عصرًا، د. محمد العبدالعالي، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة.

ويستعرض العبدالعالي، خلال المؤتمر، التحليل الوبائي للحالات الحرجة، والمستجدات الطبية، وأبرز الاستفسارات الشائعة خلال الـ24 ساعة الماضية، وكذلك إجمالي عدد الحالات المحلية والفحوصات.

كما يتحدث خلال المؤتمر د. عبدالله العسيري، وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية، ويستعرض خلال المؤتمر “بروتوكول العزل المنزلي والحجر المنزلي”.

 

المعدي يروي تجربته مع كورونا.. ويوجه نصيحة للجميع

متى يبدأ وينتهي العزل المنزلي في حالة الإصابة بـ كورونا ؟

قصة شاب نقل عدوى كورونا لـ9 من أصدقائه

السعودية تسجل 4128 حالة كورونا جديدة وتعافي 2624

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