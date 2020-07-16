التشفير يُهدد الجماهير مع استئناف دوري محمد بن سلمان

المواطن - محمد سمعه

أثار الإعلامي الرياضي وليد الفراج، قلق جماهير الكرة السعودية بتغريدة؛ وذلك قبل عودة مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الرابع من أغسطس المقبل.

وكان الفراج كتب عبر حسابه في “تويتر” اليوم الخميس: “تصوير وإنتاج الدوري يكلف 100 مليون ريال سنويًا على الأقل وقيمة شراء الحقوق تبلغ 300 مليون ريال”.

وأضاف الفراج: ”الأندية تريد زيادة دخلها أكثر برفع القيمة، والجمهور لا يريد تشفير الدوري، لكنه يريد أفضل تغطية وتصوير”.

واختتم الفراج: ”لا أعرف كيف سيتم حل هذه الإشكالية في المرحلة المقبلة ؟.. سوق الإعلان عالميًا في أزمة”.

ورفض الجمهور عبر “تويتر” مبدأ تشفير الدوري السعودي، قائلين بأنهم يرفضون دفع مبالغ مالية طائلة ومستوى بعض اللاعبين والأندية لا يرتقي لهذه المبالغ الطائلة التي ستُدفع.

التشفير مهم لمصلحة الأندية

وكان خالد البلطان رئيس مجلس إدارة نادي الشباب، أكد في وقت سابق على ضرورة تشفير مباريات الدوري السعودي للمحترفين، وذلك من أجل تحقيق أرباح مالية للأندية ولإنعاش اقتصاد المملكة خلال المرحلة المقبلة، مضيفًا أن عملية التشفير يجب أن تتم وفقًا لشروط.

وخلال ملتقى “بيبان الرياض” في يناير الماضي قال خالد البلطان: “قيمة الدوري السعودي تصل إلى مليار ريال، وليس من المعقول أن نُكلف الدولة ميزانية نقل المباريات مع ميزانية دعم الأندية، لأن قيمة نقل المباراة الواحدة تتراوح من 8 ملايين إلى 9 ملايين ريال”.

وتابع البلطان: “الدولة أعزها الله تنازلت عن تشفير الدوري بقيمة كادت تصل إلى 600 مليون ريال، مقابل إهداء مباريات الدوري للشعب السعودي بالمجان، ولكن الأمر مُكلّف حقيقة، وإذا تم تحديد أسعار لتشفير المباريات بسعر معقول يصل إلى 300 ريال، فسوف تحقق الدولة والأندية أرباحًا مالية ممتازة وجميع الفئات تستفيد”.

الدوري السعودي قد يسير على خطى الدوريات العالمية

وأضاف رئيس الشباب:” جميع السعوديين يدفعون أموالًا لمتابعة مباريات دوري أبطال أوروبا أو الدوري الإنجليزي أو كأس العالم ويأتي عند الدوري السعودي ولا يريد الدفع، كيف هذا، التشفير فيه مصلحة للجميع”.

وأكمل البلطان حديثه قائلًا:” الدوري الإنجليزي أصبح أقوى دوري في العالم بسبب التشفير وكذلك الدوري الإسباني تطور بسبب التشفير، ونحن في السعودية نملك العقول لنكون مثلهم، فلماذا لا نُحقق هذا الأمر”.



