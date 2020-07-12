التعاون جاهز لمواجهة الهلال

المواطن - مروة نبيل

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون تحضيراته الميدانية، مساء الأحد، استعدادًا لمواجهة نظيره الهلال الودية.

تدريبات التعاون:

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون نظيره الهلال وديًّا، عند الساعة السابعة والنصف مساء اليوم الاثنين، في إطار استعدادات الفريقين لعودة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مطلع شهر أغسطس المقبل.

وأدى التعاون مرانه، مساء الأحد، على الملعب الرديف بالملز، وبدأت الحصة التدريبية بعمليات التسخين، ثم قسم المدير الفني اللاعبين إلى مجموعتين، تلعب الكرة من لمسة واحدة، بالإضافة إلى تمارين الكرات الثابتة.

وفضل الجهاز الفني بقيادة المدرب الرتغالي فيتور كامبيلوس، إراحة ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون هيلدون راموس، سميحان النابت وإبراهيم العتيبي بناء على توصية الجهاز الطبي.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بقيادة المدرب الروماني رازفان لوشيسكو قد أنهى استعداداته لمواجهة التعاون بتدريبات تكتيكية ومناورة، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

التعاون في دوري محمد بن سلمان:

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون المركز السادس في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 32 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن الفيصلي صاحب المركز الخامس، وذلك قبل 8 جولات على نهاية المسابقة.

وتمكن سكري القصيم من تحقيق الفوز في 9 مباريات والتعادل في 5 لقاءات والخسارة في 8 مواجهات، ونجح في تسجيل 29 هدفًا، واهتزت شباكه 27 مرة خلال الـ22 جولة الماضية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.



