التعاون يواصل تدريباته.. وغياب تاوامبا مستمر

المواطن - مروة نبيل

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون أداء تدريباته اليومية، مساء أمس الأحد، بقيادة المدير الفني الرتغالي فيتور كامبيلوس، وسط غياب الكاميروني لياندر تاوامبا.

تدريبات التعاون:

وبدأت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون بعمليات التسخين، وأدى اللاعبون بعد ذلك عددًا من التمارين اللياقية المكثفة رفقة المعد البدني فرناندو.

وفرض المدرب البرتغالي تمارين تكتيكية منوعة كاللعب من لمسة واحدة، بالإضافة إلى تمارين الكرات العرضية للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون استعدادًا لعودة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يوم 4 أغسطس المقبل.

تاوامبا يغيب:

وأشار حساب نادي التعاون الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن لياندر تاوامبا واصل الغياب عن تدريبات الفريق الجماعية دون الحصول على إذن مسبق من الجهاز الفني والإدارة.

وأثار لياندر تاوامبا قلق جماهير التعاون خوفًا من رحيله عن الفريق الأول لكرة القدم، بعد غيابه عن التدريبات الجماعية منذ الأربعاء الماضي، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وسبق أن أعلن تاوامبا، صاحب الـ30 عامًا، عبر حسابه على “تويتر”، عن مغادرة نادي التعاون بعد عامين مميزين، ولم يُحدد وجهته المقبلة، فيما تسعى الإدارة لتفعيل بند تمديد عقده لموسم رياضي آخر.

ولفت تاوامبا الأنظار مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون لتبدي العديد من الأندية السعودية والعربية اهتمامها بالمهاجم الكاميروني، من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان تاوامبا انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون في 2018 قادمًا من بارتيزان بلغراد، ولعب معه 45 مباراة في الدوري السعودي وسجل 24 هدفًا، وتوج معه بلقب كأس الملك الموسم الماضي.