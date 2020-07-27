الحربي: الهلال يقدم مستوًى خرافيًا

المواطن - مروة نبيل

أشاد نجم الهلال السابق، أحمد الحربي بالمستوى الذي يُقدمه الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم هذا الموسم، مؤكدًا أنه قادر على التتويج بالبطولات.

مستوى الهلال خرافي

وعلق الحربي عن أداء الزعيم قائلًا: “الهلال يقدم مستوى خرافيًا ويواصل حصد البطولات، بسبب الاستقرار الذي يعد العامل الأهم لتحقيق طموحات أي فريق”.

وتحدث عن مهاجمه الفرنسي بافيتيمبي غوميز قائلًا: “غوميز تعوّد على اللعب في دوريات ذات مستوى عالٍ، وما يقدمه مع الهلال مؤشر على أهميته”.

وتابع أحمد الحربي خلال تصريحاته لإذاعة “يو إف إم”، قائلًا: “أعتقد أن غوميز قادر على السيطرة والتكيف والتعامل كما يجب مع مسألة العمر”.

الهلال هذا الموسم

ويسير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بشكل مميز هذا الموسم، حيث يتصدر جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 51 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن النصر الوصيف، قبل 8 جولات على نهاية المسابقة.

ونجح الهلال في التأهل إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، ويُقدم مستوى مميزًا في دوري أبطال آسيا 2020، في رحلة سعيه للحفاظ على اللقب للموسم الثاني على التوالي.

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