الرائد يكثف استعداداته لودية النصر

المواطن - مروة نبيل

واصل الرائد، مساء اليوم الأحد، استعداداته لمباراة النصر الودية؛ تمهيدًا لعودة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مطلع شهر أغسطس المقبل.

تدريبات الرائد:

وتدرّب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد على ملعبه في بريدة، وكثف الجهاز الفني بقيادة البلجيكي بسينيك هاسي التدريبات اللياقية للاعبين؛ لرفع المعدل اللياقي بشكل كافٍ.

ومن المقرر أن يغادر الرائد، يوم غد الاثنين، إلى العاصمة الرياض وسيؤدي تمرينه مساءً في رديف ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز؛ تمهيدًا لمواجهة النصر الودية، مساء الثلاثاء.

الرائد في دوري محمد بن سلمان:

وتطمح إدارة النادي في ظهور الفريق بشكل جيد بعد استئناف منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، أملًا في احتلال مركز متقدم والتأهل إلى بطولة دوري أبطال آسيا 2021، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد المركز السابع في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 32 نقطة، بالتساوي مع التعاون صاحب المركز السادس، وذلك قبل 8 جولات على نهاية المسابقة هذا الموسم.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم في تحقيق الفوز 9 مرات وتعادل في 5 مباريات وخسر 8 مرات، وتمكن من تسجيل 30 هدفًا، فيما اهتزت شباكه 40 مرة خلال الـ22 جولة الماضية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.



