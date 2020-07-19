الرائد يُجدد عقود دوخة والحسين والفهد رسميًّا

المواطن - مروة نبيل

نجح نادي الرائد في تجديد عقود 3 لاعبي من صفوف الفريق الأول لكرة القدم، بعد ظهورهم بمستوى مميز خلال الفترة الماضية.

الرائد يُجدد لـ3 لاعبين:

وأنهى رئيس مجلس إدارة نادي الرائد، فهد المطوع، إجراءات تجديد عقود السوري جهاد الحسين وحارس المرمى الجزائري عز الدين دوخة وعبدالله الفهد ليستمروا في الفريق خلال الفترة المقبلة.

ونشر حساب نادي الرائد الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا للاعبين بعد تجديد العقود، وتمنى التوفيق لهم مع الفريق الأول لكرة القدم.

تجديد عقد هاسي:

وكان نادي الرائد قد أعلن بالأمس عن الانتهاء رسميًّا من تجديد عقد المدير الفني بيسنيك هاسي والطاقم المساعد له وذلك بعد نهاية عقده السابق، ويأتي هذا التجديد امتدادًا لخطة الإدارة في الاستقرار الفني بالنادي المرحلة المقبلة.

ويُعد هاسي من أبرز المدربين الذين قادوا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد خلال الفترة الأخيرة في الدوري السعودي للمحترفين، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الرائد في دوري محمد بن سلمان:

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد المركز السابع في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 32 نقطة، بالتساوي مع التعاون صاحب المركز السادس، وذلك قبل 8 جولات على نهاية المسابقة هذا الموسم.

وتمكن الفريق الأول لكرة القدم من تحقيق الفوز 9 مرات وتعادل في 5 مباريات وخسر 8 مرات، وتمكن من تسجيل 30 هدفًا، فيما اهتزت شباكه 40 مرة خلال الـ22 جولة الماضية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.



