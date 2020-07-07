هاسي الأكثر تحقيقًا للنقاط مع الرائد في دوري المحترفين

المواطن - مروة نبيل

ظهر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد بشكل مميز تحت قيادة مدربه البلجيكي بيسنيك هاسي في منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

بيسنيك هاسي

وكشف حساب دوري بلس الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن أكثر المدربين تحقيقًا للنقاط مع الرائد في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وتصدر بيسنيك هاسي القائمة.

وتمكن بيسنيك هاسي من تحقيق 70 نقطة مع الرائد خلال 52 مباراة، يليه المدير الفني التونسي عمار السويح الذي حقق 50 نقطة في 42 لقاءً، فيما حصد مواطنه ناصيف البياوي 35 نقطة خلال 26 مواجهة.

الرائد في دوري محمد بن سلمان

وتطمح إدارة النادي ظهور الفريق بشكل جيد بعد استئناف منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، أملًا في احتلال مركز متقدم والتأهل إلى بطولة دوري أبطال آسيا 2021، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد المركز السابع في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 32 نقطة، بالتساوي مع التعاون صاحب المركز السادس، وذلك قبل 8 جولات على نهاية المسابقة هذا الموسم.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم في تحقيق الفوز 9 مرات وتعادل في 5 مباريات وخسر 8 مرات، وتمكن من تسجيل 30 هدفًا، فيما اهتزت شباكه 40 مرة خلال الـ22 جولة الماضية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.