الرائد يُلغي ودية البكيرية

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الرائد عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن إلغاء مباراة الفريق الأول لكرة القدم ضد نظيره البكيرية.

الرائد ضد البكيرية

وذكر حساب النادي: “اتفقت إدارة نادي الرائد مع إدارة نادي البكيرية وذلك بالتشاور مع الأجهزة الفنية للناديين على إلغاء اللقاء الودي المزمع إقامته مساء اليوم الأربعاء بين الفريقين في ملعب البكيرية”.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد بقيادة بيسنك هاسي قد كثف تدريباته التكتيكية والفنية خلال اليومين الماضيين استعدادًا لمباراته الودية ضد البكيرية قبل أن يعلن إلغاءها بشكل مفاجئ.

الرائد في دوري محمد بن سلمان

وتطمح إدارة النادي ظهور الفريق بشكل جيد بعد استئناف منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، أملًا في احتلال مركز متقدم والتأهل إلى بطولة دوري أبطال آسيا 2021، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد المركز السابع في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 32 نقطة، بالتساوي مع التعاون صاحب المركز السادس، وذلك قبل 8 جولات على نهاية المسابقة هذا الموسم.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم في تحقيق الفوز 9 مرات وتعادل في 5 مباريات وخسر 8 مرات، وتمكن من تسجيل 30 هدفًا، فيما اهتزت شباكه 40 مرة خلال الـ22 جولة الماضية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.



