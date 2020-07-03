الريال ضد خيتافي .. سبب عدم مشاركة بيل في المباراة

المواطن - مروة نبيل

غاب الويلزي غاريث بيل عن المشاركة في مباراة الريال ضد خيتافي بالأمس، ما يُشير على قُرب رحيله عن صفوف المرينغي خلال الفترة المقبلة.

استمرار غياب بيل

وجلس الويلزي غاريث بيل على مقاعد بدلاء المرينغي خلال آخر مواجهتين في الدوري الإسباني لكرة القدم أمام إسبانيول وخيتافي، ولم يدفع به المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان.

وأشار برنامج “الشيرنجيتو” الإسباني، إلى أن بيل كان سيُشارك بشكل أساسي في 3 مباريات سابقة بعد استئناف منافسات الليغا، ولكنه قال لمدربه زيدان “أنا لست في حالة جيدة”.

وأكدت تقارير إسبانية، أن العلاقة بين زيدان وغاريث بيل انقطعت تمامًا، حيث أصبح الطرفان لا يتحدثان نهائيًا خلال الفترة الأخيرة، ليقترب النجم الويلزي من الرحيل عن صفوف المرينغي.

وسبق أن صرح الفرنسي زيدان خلال الصيف الماضي أنه من الأفضل لنجمه بيل الرحيل عن المرينغي، إلا أن اللاعب الويلزي تمسك بالاستمرار ورفض ضغط إدارة النادي بالتخلي عند خدماته، رغم اهتمام أكثر من نادي بضمه.

الريال ضد خيتافي

ولعب الريال ضد خيتافي بالأمس ضمن منافسات الجولة الـ33 من الدوري الإسباني لكرة القدم، ونجح في تحقيق الفوز بهدف دون رد سجله قائد المرينغي سيرجيو راموس من ركلة جزاء.

ورفع المرينغي رصيده إلى 74 نقطة بعد مباراة الريال ضد خيتافي بالأمس، لينفرد بصدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، وبفارق 4 نقاط عن برشلونة الذي تعثر في آخر جولتين.

وشهدت مباراة الريال ضد خيتافي تحقيق زيدان لرقم تاريخي، حيث أصبح ثالث أكثر مدرب قاد المرينغي في منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم على مر التاريخ، بعدما وصل إلى 140 مواجهة، ليتجاوز ليو بينهاكر صاحب الـ139 لقاءً، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).