السمنة تزيد مخاطر الوفاة بكورونا

المواطن - متابعة

حذر تقرير لهيئة الصحة العامة في إنجلترا، اليوم السبت، من أن الذين يعانون من السمنة أو الزيادة في الوزن، معرضون أكثر من غيرهم لخطر الوفاة أو الاعتلال الشديد، وذلك في حال إصابتهم بمرض كوفيد-19.

وذكرت هيئة الصحة العامة أن البيانات أظهرت أن من يتراوح لديهم مؤشر كتلة الجسم بين 30 و35 يزيد بينهم خطر الوفاة بكوفيد-19 بنسبة 40 في المائة، بينما زادت النسبة إلى 90 في المائة بين من يرتفع لديهم مؤشر كتلة الجسم عن 40.

ويُصنف الأشخاص الذين يزيد مؤشر كتلة أجسامهم عن 30 على أنهم مصابون بالسمنة، وبحسب هيئة الصحة العامة فإن 63 في المائة تقريبًا من البالغين في إنجلترا يعانون من زيادة في الوزن أو من السمنة.

وتعليقًا على النتيجة التي توصلت إليها هيئة الصحة العامة، قالت كبيرة خبراء التغذية بالهيئة، أليسون تدستون: “الدليل الحالي يبيّن بوضوح أن زيادة الوزن أو السمنة تزيد خطر الإصابة باعتلال خطير أو الوفاة بسبب كوفيد-19 أو العديد من الأمراض الأخرى المهددة للحياة”، حسبما نقلت “رويترز”.

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قد قال الجمعة: إنه يجب على الناس إنقاص وزنهم، وأشارت تقارير إلى احتمال فرض قيود هذا الأسبوع على الإعلان عن الأطعمة غير الصحية ببريطانيا.



