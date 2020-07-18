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السودان يسجل 155 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
ارتفاع إجمالي الإصابات لـ 10682 حالة

السودان يسجل 155 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/07/18
الساعة 8:01 مساءً
- ‎فيأخبار كورونا, حصاد اليوم
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السودان يسجل 155 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
المواطن - متابعة

سجل السودان 155 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليبلغ إجمالي المصابين منذ انتشار الجائحة 10682 حالة.

وأفادت وزارة الصحة السودانية، اليوم، عن تسجيل 5 حالات وفاة، فيما تعافت 5637 حالة.

وكانت منظمة الصحة العالمية حذرت مرارًا من احتمال ظهور موجة ثانية، كما أوضحت أن كورونا قد يبقى معنا إلى الأبد ويتحول إلى فيروس موسمي.

وأواخر الشهر الماضي، أوضحت المنظمة الأممية من أن الدول التي تشهد تراجعًا في الإصابات لا تزال تواجه خطر “ذروة ثانية فورية” إذا أوقفت إجراءات وقف تفشي المرض بشكل أسرع مما يلزم.

وقال رئيس حالات الطوارئ في المنظمة، مايك رايان، في حينه: إن العالم لا يزال في منتصف الموجة الأولى من التفشي، مشيرًا إلى أنه في الوقت الذي تنخفض فيه الإصابات في دول كثيرة فإن الأعداد تتحرك باتجاه الصعود في أمريكا الوسطى والجنوبية وجنوب آسيا وإفريقيا.




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