السياحة تواكب صيف السعودية بإطلاق 15 برنامجًا تدريبيًّا عن بعد

المواطن - واس

أطلقت وزارة السياحة اليوم حزمة من البرامج التدريبية المتخصصة لصيف السعودية، المنسجمة مع رؤية المملكة 2030.

وكشف المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية ” تكامل” التابع للوزارة، أن هذه البرامج تهدف للتوعية بأهمية السياحة، والاطلاع على المستجدات فيما يخص تطوير المهارات السياحية، ودورها الإيجابي في تنويع الموارد وإتاحة المعرفة لشركاء التنمية السياحية لمواكبة التحول الرقمي في مجال التدريب من خلال تفعيل منظومة التدريب عن بعد، والاستفادة من البنية التحتية المتطورة والكفاءة الرقمية التي تتميز بها وزارة السياحة، وتحقيق أهداف إستراتجية السياحة الوطنية في المملكة.

برنامج صناعة السياحة:

وتبدأ هذه البرامج الموجهة إلى عدد من القطاعات المرتبطة بصناعة السياحة من يوم 7 يوليو، وحتى 29 يوليو، وتركز على 15 مجالاً ،تستهل ببرنامج “صناعة السياحة” الذي يستفيد منه العاملون في موسم الصيف في المناطق المستهدفة بحملة “روح السعودية”، وبرنامج الضيافة السعودية لموظفي مراكز الاتصال السياحي، وكذلك للمجتمع المحلي في المناطق المستهدفة بحملة الصيف، وللعاملين في قطاع الإيواء سيكون هناك برنامج تدريبي حول” مفهوم الجودة وأهميته في الخدمات السياحية”.

إلى ذلك سيجري عقد برنامج خاص لتنمية مهارات موظفي المكاتب الأمامية في قطاع الإيواء السياحي، وبرنامج ” العلاقات العامة والمراسم” وهو مخصص لموظفي القطاع السياحي والعاملين في خدمة السائح في القطاعات الحكومية والخاصة كافة، وبرنامج ” الضيافة السعودية لموظفي قطاعات وزارة الداخلية، ولسائقي سيارات الأجرة والتطبيقات الحديثة، إضافة إلى برنامج ” الضيافة السعودية لقطاع المواصلات، و “برنامج الضيافة السعودية” المخصص لموظفي المكاتب الأمامية بقطاع الإيواء، وللحرفيين والحرفيات وبائعي المنتجات للسياح، سيعقد برنامج ” تنمية مهارات بائعي المنتجات السياحية”.

إعلام سياحي:

وبحسب مركز تكامل سيكون هناك برنامج للمهتمين بالإعلام السياحي في المملكة عن ” الإعلام السياحي” وللمرشدين السياحيين ومنظمي الرحلات السياحية، ومكاتب السفر والسياحة، سيعقد برنامج “تسويق الوجهات السياحية”، وبرنامج موجه لمنسوبي الأمن والسلامة في القطاع السياحي والمواقع والوجهات السياحية يتناول”الأمن والسلامة في القطاع السياحي”، إضافة لبرنامج “دور المنظم والمرشد في إثراء التجربة السياحية”المخصص لمنظمي الرحلات والمرشدين والمرشدات السياحيين.

كما أن التسجيل سيكون متاحا حاليا عن طريق الرابط هنا.