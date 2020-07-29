الشيخ الفوزان للحجيج: أخلصوا النية وتوجهوا لربكم بالدعوات الصادقة

المواطن - واس

أكد عضو هيئة كبار العلماء عضو اللجنة الدائمة للإفتاء الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان ضرورة إخلاص النية لله عز وجل في العبادات وسائر الأعمال الصالحة، ناصحاً حجاج بيت الله الحرام خاصة وعموم المسلمين عامة بأن يتوجهوا إلى الله تعالى بالدعوات الصادقة بأن ينصر الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها.

كلمة الشيخ الفوزان لضيوف الرحمن

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها اليوم الثامن من ذي الحجة بعنوان “وصايا وتوجيهات لحجاج بيت الله الحرام”، ضمن البرنامج الدعوي الذي تنظمه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة, عبر البث المباشر في منصة تويتر الرسمية للوزارة.

فضل عشر ذي الحجة

وقد وجه الشيخ الفوزان عموم المسلمين والحجاج خاصة بنصائح قائلاً: نعيش فترة مباركة طيبة عند الله سبحانه وتعالى هي أيام العشر عشر ذي الحجة وفي أخرها يوم عرفة وبعده أيام التشريق فنحن من خير إلى خير ، ومن عبادة إلى عبادة فأخلصوا النية لله عز وجل؛ وتوجهوا إلى ربكم بالدعوات الصادقة بأن ينصر الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها فإن الله قريب مجيب أمرنا بدعائه ووعدنا بأن يستجيب لنا وقال سبحانه (وقال ربكم ادعوني أستجب لكم).

كما أوصى بتقوى الله عز وجل وإخلاص النية له، مبينا أننا محتاجون لعبادته والتقرب إليه ودعائه فإن الله لغني حميد وما يربطنا به إلا العبادة (يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله) وعلينا أن نستجيب لربنا ، وأن نخلص لعبادته ويرجع ثمرة ذلك إلينا وهذه من رحمته بنا أنه دعانا إلى عبادته.



