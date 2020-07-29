الصحة تنهي فحص جميع المكلفين بخدمة حجاج بيت الله الحرام

المواطن - واس

أتمت وزارة الصحة فحص كورونا للمكلفين بالعمل في المشاعر المقدسة في موسم حج هذا العام من جميع القطاعات الحكومية والخاصة وذلك للتأكد من سلامتهم وخلوّهم من فيروس كورونا كوفيد ١٩ وجاهزيتهم لخدمة ضيوف الرحمن .

موسم حج آمن:

وتأتي هذه الخطوة استكمالاً للإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الوزارة لتنفيذ الخطة الصحية المعتمدة للحج وفق أعلى المعايير وبما يضمن سلامة وراحة ضيوف الرحمن والمكلفين لخدمتهم خلال موسم الحج ، سعياً للخروج بموسم حج صحي وآمن ، خاصةً في ظل هذه الظروف الصحية العالمية إثر جائحة كوفيد 19 .

ودعت الوزارة ضيوف الرحمن والمشاركين في الحج إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية كافة من تباعد اجتماعي ولبس الكمامة والحفاظ على النظافة الشخصية لضمان سلامة الجميع.

كما أهابت الصحة بجميع الإخوة المواطنين والمقيمين وحجاج بيت الله الحرام باتباع السلوكيات الصحية السليمة والالتزام بالإرشادات والنصائح الطبية التي أصدرتها الوزارة للحفاظ على صحتهم وسلامتهم وتجنب الإصابة بالأمراض، بإذن الله.



