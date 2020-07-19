الصحة لـ أولياء الأمور: لا تؤجلوا تطعيمات الأطفال

المواطن - الرياض

دعت وزارة الصحة جميع أولياء الأمور إلى عدم تأجيل التطعيمات وذلك من أجل الحفاظ على صحة الأبناء.

وأوضحت الوزارة عبر إنفوجرافيك نشرته في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ضمن حملتها التوعوية ” #لا_تأجلها ” أن التطعيمات تُعد من الإجراءات الاحترازية الأساسية؛ لحفظ الصحة، ووسيلة للحماية من الأمراض المعدية، وأن تأخير تطعيمات الطفل تعرضه لاحتمالية إصابته بأمراض خطيرة.

وأهابت وزارة الصحة، بالجميع إلى المبادرة بالحجز في المركز الصحي الأقرب إلى منازلهم بواسطة تطبيق ”موعد”، أو الاتصال على مركز الاتصال 937.

وأكدت وزارة الصحة أن المنشآت الصحية تلتزم المعايير الوقائية الخاصة بمكافحة العدوى.



