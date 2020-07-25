الصحة: 14 يومًا فترة الحجر المنزلي للمخالط مهما كانت نتيجة الفحص

المواطن - الرياض

أكدت وزارة الصحة، اليوم السبت، على أهمية التزام أي مخالط لمصابي فيروس كورونا بالعزل المنزلي مهما كانت نتائج الفحص.

وأوضحت وزارة الصحة، عبر حسابها في “تويتر”، أن 14 يومًا هي فترة الحجر المنزلي للمخالط مهما كانت نتيجة الفحص؛ لأن حضانة الفيروس لن يظهرها أخذك العينة.

يذكر أن وزارة الصحة أعلنت اليوم (السبت) تسجيل 2201 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، فيما تم تسجيل 2049 حالة تعافٍ إضافية، و31 حالة وفاة جديدة.

وبلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميًا منذ ظهور أول حالة في السعودية 264.973 حالة، من بينها 44.490 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، منها 2120 حالة حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 217.780 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 2703 حالات وفاة.

وجاء توزيع الحالات كالتالي: “الرياض 118، الهفوف 115، المبرز 107، الدمام 106، خميس مشيط 104، مكة المكرمة 103، بريدة 82، نجران 80، الطائف 71، المدينة المنورة 68، حائل 57، جدة 56، ينبع 51، الخبر 39”.



