الصرامي بعد عودة المولد: اعتذروا للنصر

المواطن - مروة نبيل

علق المتحدث الرسمي لنادي النصر، سعود الصرامي، على عودة فهد المولد إلى معسكر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، بعد رحيله بشكل مفاجئ قبل عدة أيام.

الصرامي يُطالب بالاعتذار للنصر:

وطالب الصرامي، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بضرورة الاعتذار إلى نادي النصر بعدما ربط البعض رحيل فهد المولد عن معسكر الاتحاد بالانضمام إلى العالمي.

وقال: “اعتذروا للنصر.. غادر فهد المولد معسكر الاتحاد، وغرد مبررًا مغادرته ثم عاد لمعسكر فريقه بعد أن قدم اعتذاره ومعترفًا بما قام به من خطأ بحق ناديه وجمهوره”.

وتابع المتحدث الرسمي لنادي النصر تغريدته قائلًا: “قصة المولد والاتحاد انتهت، لكن قصة ربط خروجه بالتعاقد مع النصر مثل ما روج لها الكذابون المفلسون لم تنتهِ”.

أزمة المولد ونادي الاتحاد:

وكان فهد المولد قد غادر معسكر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المقام في أبها دون الحصول على إذن مسبق، وأشارت تقارير صحافية محلية إلى أنه يُطالب بـ12 مليونًا و800 ألف ريال.

وأصدرت إدارة نادي الاتحاد بيانًا رسميًّا بعد مغادرة فهد المولد لمعسكر الفريق في أبها، أوضحت من خلاله وجهة نظرها في الأزمة، وعلق اللاعب عبر “سناب شات”، مؤكدًا أنه سيكشف التفاصيل بعد ذلك.

وكشف فهد المولد في سلسلة تغريدات عبر حسابه الخاص على “تويتر”، سبب أزمته مع الاتحاد، مؤكدًا أن لديه مستحقات في العقد الرسمي، وأنه يرفض تقديم شكوى ضد العميد، قبل أن يعتذر اليوم عن هذا التصرف، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).



